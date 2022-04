Tovarna olja Gea lani s kar 50-odstotno rastjo prihodkov

Slovenska Bistrica, 17. aprila - Tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice je lani dosegla opazno rast prodaje, saj je ustvarila 41,9 milijona evrov prihodkov, kar je za polovico več kot leto pred tem in skoraj 40 odstotkov več, kot so načrtovali. Nekaj več kot polovico prihodkov so ustvarili na domačem trgu, ostalo so izvozili. Leto so končali s 600.000 evri dobička.