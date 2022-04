V Rogaški Slatini dokončan večji del obnove lokalne ceste Tuncovec-Sv. Florijan

Rogaška Slatina, 16. aprila - V Rogaški Slatini so pred dnevi namenu predali tri od skupno štirih odsekov v okviru celovite obnove lokalne ceste, na relaciji od zunanje obvoznice Rogaške Slatine v naselju Tuncovec do Sv. Florijana. Za izvedbo del, ki so se začela leta 2020, je občina doslej namenila 872.000 evrov. Urejenih je bilo 1400 metrov ceste, manjka jih še 540 metrov.