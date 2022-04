Volitve 2022: Čez teden dni pred volivci odločitev o novi sestavi DZ

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 17. aprila - Do državnozborskih volitev nas loči le še teden dni, prihodnjo nedeljo bo imelo okoli 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da med več kot 1400 kandidati izberejo novo sestavo državnega zbora. Do takrat imajo stranke in kandidati še nekaj dni časa za prepričevanje volivcev, ti pa lahko od torka svoj glas oddajo tudi predčasno.