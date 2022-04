Slovenija in Poljska namesto Rusije dobili organizacijo odbojkarskega SP

pripravilo športno uredništvo

Ljubljana, 14. aprila - Poljska in slovenska vlada sta prek Twitterja danes sočasno potrdili, da bo odbojkarsko svetovno prvenstvo letos, potem ko so Rusiji pri Mednarodni odbojkarski zvezi (FIVB) zaradi agresije nad Ukrajino odvzeli organizacijo tekmovanja, potekalo na Poljskem in v Sloveniji. Kasneje sta to potrdili tudi krovna (Fivb) in slovenska zveza (OZS).