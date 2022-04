Newyorške borze končale v rdečem

New York, 14. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili rdečem. Delnice so padle zaradi zaskrbljenosti po višanju obrestnih mer. Čeprav je ameriško gospodarstvo v dobrem stanju, so analitiki opozarjali na še vedno visoko negotovost glede ruske invazije na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.