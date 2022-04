Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 4.)

Ljubljana, 14. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je v Sloveniji ukinjena obveznost nošenja zaščitnih mask. Poročale so tudi, da tisti, ki se bodo z novim koronavirusom okužili po 20. aprilu, ne bodo mogli glasovati na državnozborskih volitvah in da bosta Slovenija in Poljska gostili svetovno prvenstvo v odbojki.