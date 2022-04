Slovenske hokejistke po porazu s Kazahstanom spet v nižji razred SP

Katovice, 14. aprila - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je končala nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B) na Poljskem. V zadnji tekmi so Slovenke izgubile s Kazahstanom z 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), s čimer so končale na zadnjem mestu te skupine in bodo naslednje leto spet igrale v nižjem rangu tekmovanja.