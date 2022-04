Ciril Ribičič z novo knjigo Volitve v slepi ulici

Ljubljana, 14. aprila - Pri založbi Beletrina je izšla knjiga ustavnega pravnika Cirila Ribičiča Volitve v slepi ulici - 62 vprašanj in odgovorov o ustavni reformi. Gre za knjigo o kombiniranem volilnem sistemu in širše o volitvah, volilnem sistemu in volilnem pravu, je povzel avtor predgovora, profesor ustavnega prava Jurij Toplak.