Ovadili zdravniško ekipo Diega Maradone

Buenos Aires, 14. aprila - V Argentini je državno tožilstvo ovadilo skupino zdravnikov in zdravniškega osebja, ki so skrbeli za nogometno legendo Diega Maradono pred njegovo smrtjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Skupno zaradi neustreznega zdravljenja in napak na tožilstvu zahtevajo 25 let zaporne kazni za osmerico.