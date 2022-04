NLB bo IT-rešitve razvijala v Beogradu

Ljubljana, 14. aprila - Skupina NLB v Beogradu vzpostavlja kompetenčni center NLB DigIT, ki bo razvijal rešitve informacijske tehnologije (IT) za celotno skupino. Ob objavi letnega poročila za leto 2021 in poročila o trajnostnem poslovanju skupine v istem letu so v banki podčrtali tudi pomen trajnostnega delovanja in praks.