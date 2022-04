Citigroup z manjšim dobičkom in prihodki

New York, 14. aprila - Ameriška banka Citigroup je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila 46 odstotkov manj dobička kot v enakem obdobju lani, prihodki pa so padli za dva odstotka na 19,19 milijarde dolarjev. Oboje je sicer preseglo pričakovanja analitikov. Najbolj internacionalizirana od ameriških bank je imela težave zaradi Rusije in vojne v Ukrajini.