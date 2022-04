Na okrogli mizi opozorili na stiske tujcev zaradi zamud na upravnih enotah

Ljubljana, 14. aprila - Tujci v Sloveniji imajo zaradi dolgotrajnih postopkov na upravnih enotah številne težave, so opozorili sogovorniki na današnji okrogli mizi v organizaciji Pravne mreže za varstvo demokracije. Do težav prihaja zaradi kadrovske podhranjenosti na oddelkih za tujce, neustrezne organizacije dela in narave upravnih postopkov, so ugotavljali.