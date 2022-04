Wells Fargo z nižjim četrtletnim dobičkom

New York, 14. aprila - Ameriška banka Wells Fargo je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila dobiček v višini 3,67 milijarde dolarjev, s čimer je ta glede na prvo četrtletje lani padel za 20,8 odstotka. Prihodki so padli za pet odstotkov na 17,59 milijarde dolarjev. Z dobičkom je banka presegla pričakovanja analitikov, prihodki pa so bili manjši od pričakovanih.