Hojs: Vlada bo javnofinančne dokumente fiskalnemu svetu poslala po volitvah

Ljubljana, 14. aprila - Vlada se z gospodarsko napovedjo Umarja še ni seznanila, ker je treba pretehtati, "ali so vsi vstopni parametri za napoved realni ali ne", je danes ponovil notranji minister Aleš Hojs. Predloga okvira za pripravo proračunov sektorja država za 2023-2025 in osnutka programa stabilnosti 2022 bodo fiskalnemu svetu in DZ poslali po volitvah, je dodal.