Gospodarstvo od nove vlade pričakuje okrepitev vlaganj v raziskave

Ljubljana, 14. aprila - Gospodarstvo od nove vlade pričakuje, da bo v sodelovanju s stroko in institucijami podpornega okolja pripravila strateški razvojni načrt za zeleni prehod in zagotovila njegovo izvedbo. Prav tako Slovenija potrebuje jasno in dolgoročno razvojno politiko na celotnem razvojno-inovacijskem spektru, je poudaril generalni direktor GZS Aleš Cantarutti.