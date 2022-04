Manjši del kupcev po opažanjih nekaterih trgovcev še vedno nosi zaščitne maske

Ljubljana, 14. aprila - Manjši del kupcev in uporabnikov javnega prevoza po odpravi obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih še vedno nosi zaščitne mask, so za STA pojasnili v več trgovskih podjetjih in upravljavec javnega potniškega prometa. Tekom epidemije covida-19 so imela podjetja sicer različne izkušnje z odklanjanjem nošnje mask posameznikov.