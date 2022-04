Nekdanja soboška sinagoga zaživela v virtualni obliki

Murska Sobota, 14. aprila - Soboška sinagoga, izjemni element judovske kulturne dediščine, ki so jo porušili leta 1954, je od danes na ogled virtualno. Vizualizacijo sinagoge so postavili na osnovi nekaj fotografij in nepopolnih načrtov iz obdobja od 1908 do 1954. Z očali za navidezno resničnost se je po nekdanji sinagogi in zunaj nje sedaj mogoče sprehoditi.