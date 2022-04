Projekt Vzhod-Zahod v raziskovanje življenja ob slovensko-italijanski meji s filmi

Trst, 14. aprila - Večletni projekt Vzhod-Zahod Meja skozi film in zgodovino 1945-1954-2025 v središče postavlja raziskovanje življenja ob slovensko-italijanski meji s projekcijami filmov, pospremljenih s predavanji. Prve aktivnosti projekta sta retrospektiva in simpozij, ki bo med 9. in 16. majem v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Trstu.