Vizjak na slavnostnem odprtju saniranega igrišča v celjskem vrtcu Luna

Celje, 14. aprila - Okoljski minister Andrej Vizjak, celjska podžupanja Breda Arnšek in ravnateljica celjskega vrtca Anice Černejeve Vanja Krasovic so danes slavnostno odprli sanirano igrišče v vrtčevski enoti Luna. Kot je ob tej priložnosti povedal Vizjak, so tudi pri tem vrtcu na igrišču zamenjali onesnaženo zemljino. Vrednost sanacije je 250.000 evrov.