Mariborska občina ostala brez projekta gradnje protipoplavne zaščite

Maribor, 14. aprila - Direkcija za vode je pred dnevi mariborsko občino obvestila, da odstopa od izvedbe načrtovanega in z evropskim denarjem podprtega projekta gradnje protipoplavne zaščite na območju Malečnika, Dogoš in Zrkovcev ob reki Dravi. Kot so pojasnili, so se tako odločili zaradi nestrinjanja lokalnega prebivalstva s predlagano rešitvijo.