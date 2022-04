V UKC Maribor zaradi vonja po plinu premestili nekaj bolnikov

Maribor, 14. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes na podlagi zaznav vonja po plinu nemudoma aktivirali pristojne službe, ki so opravile pregled, a niso ugotovile kakšnih pomanjkljivosti. Popoldne so sporočili, da nihče izmed bolnikov in zaposlenih ni bil ogrožen, so pa nekaj bolnikov preventivno premestili v druge prostore.