Nekateri župani razburjeni zaradi objave v predvolilnem glasilu SDS

Ljubljana, 14. aprila - Predvolilno glasilo, ki ga je v nabiralnike gospodinjstev poslala SDS, je razburilo nekatere župane. V njem so zbrali izjave županov, ki so jih podali ob obiskih vlade. Župani zatrjujejo, da o tem niso bili obveščeni in da z objavo niso soglašali. SDS pa odgovarja, da so bile izjave županov izrečene na javnih dogodkih, ki jih lahko citira vsak.