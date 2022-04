Na pogovoru Inštituta za razvoj vključujoče družbe o upravljanju krize in odgovornosti za zlorabe

Ljubljana, 14. aprila - Na pogovoru o človečnosti in družbi prihodnosti v organizaciji Inštituta za razvoj vključujoče družbe in slovenskega Pena so govorili o upravljanju krize in odgovornosti za zlorabe v kriznih razmerah. Izkušnja s covidom-19 narekuje potrebo po večji odpornosti, zlorabe človeških stisk pa zahtevajo strožje kaznovanje tovrstnih hudodelstev, menijo.