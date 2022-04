Na dražbo Cobainova kitara iz pesmi Smells Like Teen Spirit

New York, 15. aprila - Avkcijska hiša Julien's Auction bo dala na dražbi kitaro, na katero je frontman skupine Nirvana Kurt Cobain pred več kot 30 leti igral v videospotu pesmi Smells Like Teen Spirit. Kitaro Fender Mustang iz leta 1969 bo ponudila na dražbi na dogodku Music Icons, ki bo potekal na spletu in v živo v lokalu Hard Rock Cafe med 20. in 22. majem.