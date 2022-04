ŠOS za izplačilo covidnega dodatka vsem dijakom in študentom, vpoklicanim na pomoč

Ljubljana, 14. aprila - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na pristojne naslovila poziv k izplačilu covidnega dodatka vsem dijakom in študentom, ki so v javnih ustanovah pomagali pri premagovanju epidemije covida-19, in ne zgolj tistim, ki za to niso bili plačani. Uprava za zaščito in reševanje si namreč pri tem napačno razlaga protikoronski zakon, so opozorili.