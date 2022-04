Mladi za napredek Maribora postregli s 166 novimi raziskovalnimi nalogami

Maribor, 15. aprila - V okviru programa Mladi za napredek Maribor so osnovno- in srednješolci letos pripravili 166 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. Njihova vsebina je pogosto odraz aktualnega dogajanja in tako se je letos precej nalog ukvarjalo z epidemijo covida-19, stiskami in šolskim sistemom.