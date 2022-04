V Zavezništvu osvobodimo Slovenijo vložili pobudo za oceno ustavnosti volitev v DZ

Ljubljana, 14. aprila - V koaliciji zunajparlamentarnih strank Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (ZOS) so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti prihajajočih volitev v DZ, saj bodo po njihovem mnenju nelegitimne, so pojasnili v izjavi za medije. Med razlogi za vložitev pobude so med drugim izpostavili svoje težave pri vlaganju kandidatnih list.