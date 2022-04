Ljubljani tretjič naziv mesto dreves

Ljubljana, 14. aprila - Fundacija Arbor Day in Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo sta Ljubljani in še 137 mestom sveta za leto 2021 podelili naziv mesto dreves. Ljubljana ga je prejela tretjič zapored, na občini pa so ponosni na ponovno pohvalo dejavnostim in ukrepom, s katerimi skrbijo za zeleno prestolnico.