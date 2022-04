Več kot polovica medicinskih sester v slovenskih bolnišnicah razmišlja o zamenjavi službe

Ljubljana, 14. aprila - Več kot polovica medicinskih sester, ki delajo na internističnih in kirurških oddelkih v osmih bolnišnicah in obeh UKC, razmišlja, da bi v naslednjem letu zamenjala službo, kažejo prvi rezultati raziskave Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Raziskava je prav tako razkrila nizko oceno zadovoljstva z delovnim okoljem in visoko obremenjenost.