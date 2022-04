Na mizi predlog, da bi skakalci sezono začeli že 5. novembra

Ljubljana, 14. aprila - Mednarodna smučarska zveza (Fis) je pripravila predloga koledarjev sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške in ženske. Zimska sezona 2022/23, katere vrhunec bo nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, naj bi se za moške začela že 5. novembra v Wisli in ne šele konec meseca, kot je bilo to v navadi.