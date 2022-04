Slovenski rokometaši z upanjem v Kragujevac

Ljubljana, 15. aprila - Slovenski rokometaši so bili na sredini tekmi proti Srbom v Celju že na robu katastrofe, v končnici pa so se izvlekli iz sila neprijetnega položaja in po porazu s tremi goli ohranili možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem. Popravni izpit jih čaka v soboto ob 18. uri v Kragujevcu.