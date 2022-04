TV-mreža v SMG po skoraj 50 letih tako aktualna kot ob nastanku

Ljubljana, 14. aprila - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so na oder postavili igro TV-mreža, ki jo je po filmskem scenariju Paddyja Chayefskega za oder priredil Lee Hall. Kot so zapisali, duhovita, ostra in pronicljiva predloga danes še vedno natančno in srhljivo korespondira z medijsko in družbeno resničnostjo. Režijo je prevzel Matjaž Pograjc.