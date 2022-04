Ljubljanska borza: Indeks tik nad gladino

Ljubljana, 14. aprila - Na Ljubljanski borzi se indeks SBI TOP drži tik nad gladino. Navzgor ga vlečejo delnice Petrola, Triglava, NLB in Luke, navzdol pa ga potiskajo delnice Krke, Save Re in Telekoma. Vlagatelji najbolj povprašujejo po delnicah Krke, ki so se dopoldne pocenile za več kot odstotek.