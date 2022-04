V SD pripravili ukrepe za prvih sto dni vlade

Ljubljana, 14. aprila - V SD so oblikovali nabor ukrepov, ki jih bodo uresničili v prvih stotih dneh, če bodo po volitvah del nove vlade. Z zdravstvenim, socialnim, trajnostnim in razvojnim paketom naslavljajo ključna področja, pripravili so tudi pet ukrepov za prvo sejo vlade. Kot je napovedala predsednica SD Tanja Fajon, bodo ukrepi tudi temelj za koalicijska pogajanja.