Škofje pozvali k udeležbi na volitvah ter glasovanju po presoji glede na lastne vrednote

Ljubljana, 14. aprila - Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je v izjavi za javnost pozvala k udeležbi na volitvah ter h glasovanju po lastni presoji "glede na naše vrednote in dosedanje izkušnje". Prepričani so, da kandidatov ne gre presojati zgolj po všečnih besedah in gestah, ampak je treba gledati predvsem na dejanja, s katerimi pokažejo širšo sliko.