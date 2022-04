Ministrstvo za zdravje odobrilo prvih 12 investicij v primarno zdravstvo

Ljubljana, 14. aprila - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes podpisal prvih 12 sklepov o investicijah na primarni ravni zdravstva za leti 2022 in 2023, ostale vloge pa so še v obravnavi. Investicije med drugim vključujejo gradnjo prizidkov in ambulant v nekaterih zdravstvenih domovih, pa tudi prostorov za HNMP v Dravogradu, so sporočili z ministrstva.