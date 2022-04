Klineta prihodnji teden čaka operacija

Trbiž, 14. aprila - Slovenski smučarski reprezentant Boštjan Kline, ki si je v ponedeljek zlomil nogo na treningu smuka na smučišču Sella Nevea oziroma na Žlebeh, je že v domovini. Kot so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, so pri državnem prvaku v smuku in superveleslalomu ugotovili zlom desne goleni.