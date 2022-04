Asociacija opozarja tudi na stiske ruskih umetnikov zaradi vojne v Ukrajini

Ljubljana, 14. aprila - Mreža samostojnih ustvarjalcev in nevladnih organizacij v kulturi Asociacija je v luči vojne v Ukrajini opozorila tudi na stiske ruskih umetnikov, kolektivov, združenj in kulturnih organizacij, ki so sedaj še "intenzivneje pod drobnogledom sicer represivno naravnanih ruskih oblasti". Slovenske odločevalce so pozvali k ustreznemu ukrepanju.