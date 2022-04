Vlada sprejela nov obrambni program za Slovenijo

Ljubljana, 14. aprila - Vlada je v sredo na dopisni seji sprejela Srednjeročni obrambni program RS 2022-2026 in poročilo o izvajanju investicij v Slovenski vojski za leto 2021. Obrambni izdatki se bodo med leti 2022 in 2026 medletno povečali za okoli 72 milijonov evrov in bodo leta 2026 dosegli 983 milijonov evrov, so sporočili po seji vlade.