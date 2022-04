Nova monografija slikarke Jelice Žuža ob 100. obletnici njenega rojstva

Žalec, 14. aprila - Ob 100. obletnici rojstva akademske slikarke in častne občanke Občine Žalec Jelice Žuža je izšla nova monografija o slikarki z naslovom Jelica Žuža - Dekle, ki se je zaljubilo v umetnost avtoric Alenke Domjan in Lidije Koceli. Monografija je obogatena s številnimi fotografijami iz slikarkinega vsakdana in umetniških del.