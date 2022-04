Predsedniški pokal 2028 in 2040 v Melbournu

Melbourne, 14. aprila - Melbourne bo leta 2028 gostitelj predsedniškega pokala v golfu, so danes potrdili organizatorji in dodali, da se zavezujejo tudi, da se bodo v mesto vrnili še leta 2040. Gostitelj letošnje izvedbe predsedniškega pokala, tekmovanja med ZDA in preostalim svetom, ki je na urniku med 19. in 25. septembrom, je Severna Karolina.