Seattle - Pumas za naslov prvaka Concacafa

Los Angeles, 14. aprila - Nogometaši ameriškega Seattle Sounders so drugi finalisti lige prvakov klubov pod okriljem Concacafa, zveze Srednje in Severne Amerike ter Karibov. V finalu, tekmi bosta 26. aprila in 3. maja, se bo pomeril z mehiškim klubom Nacional Universidad, ki je bolj znan pod vzdevkom Pumas Unam.