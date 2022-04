Atlanta izločila Charlotte, New Orleans pa San Antonio

Atlanta, 14. aprila - Košarkarji Atlanta Hawks so z zmago nad Charlotte Hornets s 132:103 ohranili upe na nastop v končnici prvenstva NBA. V dodatnih kvalifikacijah jih zdaj čaka še dvoboj s Cleveland Cavaliers. Na zahodu pa so New Orleans Pelicans s 113:103 premagali San Antonio Spurs, za katere je liga NBA tako že končana. Pelikane pa čaka še tekma z LA Clippers.