Osumljenec za napad na newyorški podzemni železnici sam poklical policijo

New York, 14. aprila - Newyorška policija je po aretaciji osumljenca za torkov strelski napad na podzemni železnici v sredo priznala, da jih je 62-letni Frank James po telefonu poklical sam in jim povedal, da se nahaja v restavraciji za hitro prehrano v East Villageu. Prijeli so ga dve ulici stran od restavracije.