Rusija uvedla sankcije proti ameriškim kongresnikom in kanadskim senatorjem

Moskva, 14. aprila - Rusija je v sredo v odgovor na sankcije, ki so jih zaradi ruske invazije na Ukrajino sprejele ZDA in Kanada, uvedla sankcije proti 398 članom ameriškega zveznega kongresa in 87 članom kanadskega senata. V Moskvi so ob tem napovedali, da bodo sledile še dodatne sankcije.