Ameriška vlada podaljšala obvezno nošenje zaščitnih mask v javnem prometu

Washington, 14. aprila - Ameriška vlada je v sredo za dva tedna podaljšala obvezno nošenje zaščitnih mask v javnem prometu do 3. maja. Ta ukrep proti širjenju novega koronavirusa bi sicer potekel v ponedeljek. Maske so tako še naprej obvezne na letalih in v železniškem prometu, ostali javni promet pa imajo pod nadzorom zvezne države in lokalne skupnosti.