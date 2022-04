Zelenskega "boli" Macronovo in Scholzevo izogibanje izrazu genocid

Kijev, 13. aprila - Voditelja Francije in Nemčije danes nista želela slediti predsedniku ZDA Joeju Bidnu in ravnanja Rusije v Ukrajini označiti kot genocid, zato sta si prislužila ostro kritiko ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Je pa kanadski premier Justin Trudeau danes dejal, da je imel Biden "prav", ko je ruske napade v Ukrajini označil s to besedo.