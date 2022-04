Biden najavil nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 800 milijonov dolarjev

Washington/Kijev, 13. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je danes napovedal nov paket vojaške pomoči Ukrajini v višini 800 milijonov dolarjev, ki med drugim vključuje večjo količino orožja in streliva, oklepnike in helikopterje. Od začetka ruske agresije so ZDA Ukrajini obljubile ali dobavile že za 2,5 milijarde dolarjev orožja, poročajo tuje tiskovne agencije.