V maju začetek gradnje nadomestnega nadvoza čez železniško progo pri Ravbarkomandi

Ljubljana, 14. aprila - Zaradi dotrajanosti in neustreznosti svetlega profila železniške proge je na cesti med Postojno in Rakovim Škocjanom pri Ravbarkomandi načrtovana odstranitev in izgradnja novega nadvoza. Skoraj 850.000 evrov vredna dela, ki se bodo začela maja, bodo predvidoma prinesla šestmesečno popolno zaporo ceste, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.