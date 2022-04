Celje, 13. aprila - Celje, Velenje in Laško bodo med 22. junijem in 3. julijem gostili rokometno svetovno prvenstvo ženskih reprezentanc do 20 let. Žreb v Celju je določil, da se bodo Slovenke v uvodnem delu tekmovanja merile z Nemkami, Čilenkami in Mehičankami.